Sklepy nie radzą sobie. Handlowcy błagają o pilne zmiany

Wzrost cen to jeden z powodów wzrostu liczby kradzieży. Wpływ na to miało też podniesienie do 800 zł kwoty, od której taki czyn uważany jest za przestępstwo - pisze poniedziałkowa "Rzeczpospolita". Handlowcy proszą o pilne zmiany. Napisali do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.