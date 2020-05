Liczba miejsc na plażach ograniczona? Ważne pismo do GIS

To może być kluczowa informacja dla wielu urlopowiczów oraz całego nadmorskiego biznesu. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego wysłał do GIS rekomendacje, by znacznie ograniczyć liczbę plażowiczów. Zdaniem Instytutu - nawet do jednej trzeciej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Dostęp do plaż w Polsce może zostać znacznie ograniczony. Wyciekły zalecenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego (Getty Images)