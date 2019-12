Dni wolne od pracy w 2020 r. Sprawdź, kiedy wziąć urlop, żeby mieć długi weekend

W 2020 r. możemy liczyć maksymalnie na 137 dni wolnego. To o 3 dni mniej niż w 2019 r. Do tego aż 6 z 13 dni ustawowo wolnych od pracy wypada w sobotę lub niedzielę. Ten rok niestety nie będzie sprzyjał długim weekendom.

W 2020 r. 104 dni to weekendy. Razem z dniami świątecznymi na starcie mamy 111 dni odpoczynku. Do tego oczywiście dochodzi 20 lub 26 dni urlopu, dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę. W sumie mogą one cieszyć się 137 dniami laby. Wolne stanowi 37 proc. dni w skali całego 2020 r.

Lipiec i sierpień to miesiące bez ani jednego "nadprogramowego" dnia odpoczynku od pracy. 15 sierpnia, czyli Święto Wojska Polskiego i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny to sobota, w związku z tym nie możemy liczyć na długi weekend. Możemy za to sobie to wolne odebrać - przypomnijmy: zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego jeśli święto przypada w dzień rozkładowo wolny od pracy, przysługuje za nie inny dzień wolny (za święto w niedzielę wolnego dnia wziąć nie można).