Lidl Pay w lutym Polsce. Pracownicy sklepów uczą się, jak obsługiwać płatności mobilne

Przez kilka miesięcy siec ukrywała plany, ale teraz to już pewne: wkrótce sieć Lidl Polska udostępni wszystkim klientom usługę płatności mobilnych Lidl Pay.

O tym, że Lidl Pay pojawi się w Polsce, latem 2019 r. pisał serwis "Wiadomości Handlowe". Sieć nie informowała o tym oficjalnie, ale użytkownicy znaleźli w aplikacji mobilnej moduł pozwalający na podpinanie karty płatniczej. Szybko zniknął, ale to już i tak pozwoliło na wyciąganie wniosków.

W listopadzie 2019 r. Lidl rozpoczęła testy własnej usługi płatności mobilnych. Pilotaż był prowadzony na niewielką skalę przez kilka miesięcy, a jego powodzenie miało prowadzuć do udostepnienia płatności klientom we wszystkich sklepach w kraju w lyutym 2020 r. Wszystko wskazuje na to, że termin nie ulegnie przesunięciu.