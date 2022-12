Lidl rusza z nietypową promocją. Oto dlaczego obniża cenę

Lidl przypomina też, że sam optymalizuje zamówienia i dostawy żywności tak, aby na sklepowych półkach znajdowało się dokładnie tyle produktów, ile potrzebują klienci. We wszystkich sklepach sieci prowadzony jest też projekt "Kupuję, nie marnuję". W jego ramach oferowane są w pełni wartościowe produkty, ale o zbliżającym się terminie przydatności do spożycia. "Nadwyżki żywności i pozostałe produkty przekazywane są z kolei do organizacji pomocowych, m.in. Federacji Polskich Banków Żywności czy Caritas Polska" - wylicza firma.