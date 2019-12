Lidl. Sieć wspólnie z Christiną Aguilerą stworzyła nową kolekcję do stylizacji

Sieć Lidl rozpoczyna współpracę z Christiną Aguilerą. Klienci, także w Polsce, otrzymają linię produktów do stylizacji włosów, zaprojektowaną wspólnie z amerykańską piosenkarką.

Produkty powstałe we współpracy z Aguilerą będą promowane hasłem "wystylizuj się jak gwiazda" – podaje portal wiadomoscihandlowe.pl. Artykuły pojawią się na półkach sklepowych w poniedziałek 9 grudnia.

Co będą mogli zakupić klienci Lidla? Produkty takie jak: wielofunkcyjny zestaw do stylizacji włosów, falownicę, prostownicę z wyświetlaczem LED, suszarkę, lokówkosuszarkę z jonizacją, czy szczotkę do włosów (różne rodzaje).