Lidl sprzedaje część zabawek drewnianych drożej w Polsce niż w Niemczech. Sieć tłumaczy

Część zabawek drewnianych marki Playtive Junior jest droższa w Polsce niż w Niemczech. Różnice sięgają od kilku, do nawet 41 złotych. Przedstawiciele sieci wytłumaczyli portalowi WP Finanse, skąd one wynikają.

Lidl tłumaczy różnice w cenie zabawek.

O sprawie poinformował portal dlahandlu.pl, który przeanalizował ofertę sieci w obu krajach. W materiale możemy przeczytać m.in., że "zabawki oferowane w Polsce są droższe od produktów sprzedawanych w Niemczech".

Portal powołuje się na przykłady kuchni do zabawy marki Playtive Junior, którą Lidl w Polsce wycenił na 249 złotych, a w Niemczech na 49,99 euro, czyli ok. 214,45 złotych. Oprócz niej, serwis wskazuje też na koszyk do zabawy Playtive Junior – nad Wisłą kosztuje 22,99 złotych, a u naszych sąsiadów 21,40 złotych.

Z kolei drewniana kolejka tej marki w polskim Lidlu kosztuje 88 zł, a w niemieckim 85,7 złotych. Natomiast zabawki sklep i teatr 2 w 1 lub grill na kółkach u nas kosztują 149 złotych, a w niemieckich punktach 107,20 złotych. Hulajnoga w Polsce została wyceniona na 149 złotych – w Niemczech o 8 złotych mniej. Za sklep dla dzieci polscy klienci zapłacą 199 złotych, a niemieccy 180 złotych.

Z czego wynikają takie różnice? Zapytaliśmy o to u źródła.

– W Lidl Polska oferujemy tysiące produktów – dążymy do tego, aby kształtowane przez nas ceny były bardzo atrakcyjne w stosunku do rynku. Tak jest również w przypadku oferowanych przez nas wysokiej jakości i certyfikowanych zabawkach drewnianych. Znaczna część produktów z wspomnianej oferty zabawek wypada korzystniej cenowo niż na rynku niemieckim – tłumaczy WP Finanse Aleksandra Robaszkiewicz, head of corporate communication Lidla.

Powołuje się tutaj na przykłady drewnianych domku dla lalek i konia na biegunach. Ten pierwszy produkt w Niemczech kosztuje ok. 215 złotych, a w Polsce 179 złotych. Z kolei za ten drugi Polacy płacą (po uwzględnieniu kosztów dostawy) 108,45 złotych, czyli o 19,45 złotych mniej niż Niemcy.

– Na cenę wymienionych w artykule produktów wpływają także koszty transportu i magazynowania. W przypadku sprowadzenia artykułów do Polski są one wyższe w stosunku do Niemiec. Co istotne, z zagranicy sprowadzamy tylko te produkty, których nie jesteśmy w stanie nabyć w Polsce, np. z braku możliwości wyprodukowania lub zakupu danego towaru w odpowiedniej ilości w Polsce. Ponad 70 proc. obrotu firmy Lidl Polska stanowią produkty od polskich dostawców – informuje nasza rozmówczyni.

Klienci w Polsce mniej również płacą przy zakupach przez internet, gdyż koszty dostawy nad Wisłą są niższe, niż u naszych sąsiadów. Na potwierdzenie tego argumentu ponownie przywołany zostaje drewnianego domku dla lalek. Przy uwzględnieniu kosztów dostawy, jego cena wynosi w Niemczech 235,69 zł (zamiast wspomnianych 215 złotych). W Polsce natomiast dostawa tej zabawki jest darmowa.

– Biorąc pod uwagę zamawianie produktów poprzez sklep internetowy Lidl Polska naszą przewagą jest niski koszt przesyłki, który wynosi 9,99 zł, jak również darmowy koszt przesyłki przy zamówieniach powyżej 149 zł. W przypadku sklepu internetowego Lidl.de – kwoty te są znacznie wyższe – wskazuje Robaszkiewicz.

Co jeszcze wpływa na różnicę cen tych samych produktów w Niemczech i w Polsce? Przedstawicielka sieci wskazuje m.in. na stawkę podatku VAT (w Niemczech wynosi 19 proc., w Polsce – 23 proc.), akcyzy oraz koszty produkcji opakowań.

– W tym przypadku ogromne znaczenie ma efekt skali – na rynku niemieckim działa ponad 3000 sklepów Lidl, w Polsce natomiast blisko 700. Lidl Niemcy, dzięki składaniu większych od Lidl Polska zamówień u producentów, może jeszcze częściej organizować atrakcyjne cenowo promocje produktowe – wyjaśnia Robaszkiewicz.

Tłumaczy również, że dla polskich klientów często organizowane są m.in. dni bezpłatnej dostawy, wyprzedaże, czy specjalne promocje. Ponadto od jakiegoś czasu sieć uruchomiła aplikację Lidl Plus, w której klienci znajdą m.in. kupony promocyjne.

Drewniane zabawki Playtive Junior są dostępne w Polsce od 14 listopada.