Lidl sprzedaje lokalnie produkowaną marihuanę w Europie. Legalnie do kupienia w Szwajcarii

W ofercie dyskontu w Szwajcarii znajdziemy do kupienia marihuanę, która zawiera mniej niż 1 proc. THC, czyli substancji psychoaktywnej powodującej uczucie "haju". W kraju Helwetów jest to legalny produkt dla osób pełnoletnich.

Marihuana o takim składzie jest do kupienia w sklepach Lidl na terenie całego kraju i tylko w nim. Zazwyczaj można ją spotkać przy kasach obok papierosów, od których jest dwa razy droższa. Produkuję się ją na bazie kwiatów konopi uprawianych w specjalnych, zamkniętych pomieszczeniach. Kosztuje 18 franków szwajcarskich, co w przeliczeniu na naszą walutę daje ok. 64 zł.