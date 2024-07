Lidl w Polsce i Niemczech. Oto ile płaci sieć w zależności od kraju

W przypadku pracowników magazynowych początkowa pensja wynosi od 5200 zł brutto do 5850 zł brutto. Po roku pracy wzrośnie ona do przedziału od 5500 zł brutto do 6100 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia, wynagrodzenie będzie wynosić od 5750 zł brutto do 6400 zł brutto, a po trzech latach pracy – od 6100 zł brutto do 6700 zł brutto.