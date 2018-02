Lidl wprowadza nowatorski system znakowania mięsa. Klienci dowiedzą się m.in. co jadły zwierzęta

Projekt dotyczy na razie tylko niemieckich sklepów sieci. To tam właśnie już od kwietnia na wszystkich świeżych produktach mięsnych Lidla, znajdą się informacje o rodzaju chowu zwierząt.

Bez względu na to, czy będzie to mięso wieprzowe, wołowe, kurze czy indycze, mają być na nim umieszczane specjalne oznaczenia podobne do tych znanych nam już dobrze z jajek.