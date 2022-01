Lidl z nową ofertą. Aż 12 rodzajów testów. W tym test ciążowy

Lidl wprowadza do swojej oferty aż 12 rodzajów testów do samokontroli stanu zdrowia. Od 26 stycznia klienci sieci dyskontów będą mogli kupić w wybranych marketach między innymi testy ciążowe, testy na obecność ukrytej krwi w kale, czy testy sprawdzające poziom żelaza w organizmie. Skuteczność? Od 87 proc. do 98,90 proc. w zależności od rodzaju testu.