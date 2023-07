Lidl znowu to robi. Nie zdziw się, gdy wejdziesz do sklepu

Sprawą żył cały internet. Ostatecznie do producenta zgłosił się Lidl, który kupił od niego 180 ton towaru i sprzedawał go po 99 groszy za kilogram. - O sprawie Pana Mieczysława Miszczaka dowiedzieliśmy się z mediów. Zgłosiliśmy się od razu do rolnika z propozycją zakupu niedoskonałych warzyw - komentowała wówczas Aleksandra Robaszkiewicz z Lidla. Później sieć kupiła też od polskich rolników m.in. "nadprogramowe" ziemniaki.