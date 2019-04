Lidla po wewnętrznych badaniach wycofuje partię herbatek Lord Nelson. "Zagrożenie dla zdrowia"

Firma Mokate i sieć Lidl wycofały ze sklepów kwestionowaną przez GIS partię produktu "Lord Nelson herbatka ziołowa w piramidkach sort. lipa 30 g". Lidl tłumaczy, że usunął ze sprzedaży produkt po swoich wewnętrznych badaniach.

Ponadto sieć poinformowała już klientów o wycofaniu herbat poprzez umieszenie plakatu na swojej stronie internetowej oraz we wszystkich sklepach sieci. Jak zapewnia GIS, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania produktu.

Lidl w przesłanym nam oświadczeniu zwraca uwagę na "brak limitów prawnych dla wykrytych substancji, a tym samym brak nakazu monitoringu przez producentów/służby". Jednocześnie dodaje, że sieć sama zgłosiła się ze sprawą do GIS.

- Było to dobrowolne działanie Lidl Polska jako świadomego uczestnika rynku dbającego o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi a nie nakaz inspekcji. Lidl Polska sam uruchomił procedurę wycofania już 22 marca i poinformował o tym przynależną Inspekcję Sanitarna - dodano w oświadczeniu.

Zalecenia GIS

Główny Inspektorat Sanitarny apeluje do klientów, by nie spożywali wskazanej w komunikacie partii produktu. Numer partii: L08011940 A, pełna nazwa wycofywanego produktu to: Lord Nelson herbatka ziołowa w piramidkach sort. lipa 30 g. Producentem jest Mokate S.A.