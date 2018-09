Lidlaki wracają do Lidla. Tym razem maskotki będą tańsze

Lidl wraca ze swoimi maskotkami. Kolejny raz w tym roku do sprzedaży trafią „Lidlaki z Ryneczku”. To pięć maskotek w kształcie warzyw i owoców, każda sprzedawana w cenie 9,99 zł.

Popularne maskotki wracają do sieci Lidl. Będzie można je kupić od 1 października. Będą kosztować po 9,99 zł za sztukę – informuje portal wirtualnemedia.pl.

Ich nazwy to: Chrupiąca Kukurydza, Egzotyczne Mango, Wielka Dynia, Aksamitne Awokado i Aromatyczny Czosnek.

Jest to już druga w tym roku akcja Lidla z tymi pluszakami. Wcześniej były sprzedawane w lipcu, ale wtedy były droższe. Kosztowały po 11,99 zł. A po raz pierwszy "Lidlaki z Ryneczku” pojawiły się w Lidlu w sierpniu ubiegłego roku. Skierowane są głównie do najmłodszych klientów, zachęcają do spożywania owoców i warzyw.