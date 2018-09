Napad na Biedronkę. Mężczyzna ukradł… 1,5 tys. naklejek ze Słodziakami

Choć Świeżaki zostały zastąpione przez Słodziaki, maskotki z Biedronki wciąż mają wzięcie. Jak informuje policja, 35-letni mężczyzna ukradł z marketu w Koluszkach w woj. łódzkim 1,5 tys. naklejek. Później wymienił je na pluszaki.

Pluszaki „rozdawane” przez Biedronkę to „Gang Słodziaków”. Jeden z mężczyzn sam zechciał zostać gangsterem. 3 września napadł na jeden z marketów w Koluszkach, a teraz poinformowała o tym policja.

Funkcjonariusz koluszkowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że z jednej z miejscowych Biedronek skradziono ok. 1,5 tys. naklejek, które można wymienić na maskotki. Sprawą zajęli się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji Łódź-Wschód. Po zapoznaniu się z nagraniami z kamer monitoringu wytropili sprawcę. W mieszkaniu złodzieja znaleziono skradzione naklejki. Udało się też odzyskać maskotki, które już wymienił w innych Biedronkach.

Zatrzymany przyznał się do winy. Jak tłumaczył, ukradł naklejki, bo chciał „własnym dzieciom sprawić przyjemność”.

Pluszaki to nowa promocja Biedronki. Sieć pozwala wymieniać naklejki na wybrane maskotki. Trzeba najpierw uzbierać 60 naklejek, by dostać jednego pluszaka. Jedną nalepkę otrzymuje się za zakupy o wartości minimum 40 zł. To oznacza, że trzeba wydać 2,4 tys. zł, żeby „dostać” jednego słodziaka.