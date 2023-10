Ma 24 lata i zarabia krocie. "Zawsze pracuję, nawet w weekendy"

Droga "od nędzy do pieniędzy"

Jak się okazuje, rodzice Ghiorghiu wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych z Rumunii w latach 80-tych, a on sam dorastał w Detroit w "ekstremalnie małym" mieszkaniu, dzieląc pokój z dwoma braćmi. Wspomina, że z powodu niskich dochodów jego rodzina otrzymywała bony żywnościowe, a płatki śniadaniowe, które kosztowały 3 dolary, były dla niego "luksusem". Ich warunki mieszkaniowe zmieniły się tylko dzięki wsparciu, które otrzymali ze zbiórki kościelnej, jednak wciąż zdarzało się, że z powodu nieopłaconych rachunków nie mieli dostępu do elektryczności.