Majątki miliarderów skurczyły się. Rosyjscy oligarchowie stracili prawie jedną czwartą

Dokładnie o dwa tysiące dziewięćset miliardów dolarów skurczyły się majątki najbogatszych w 2022 r. Nie są to jeszcze pełne dane, bo obejmują okres do 9 grudnia. Połowa tej kwoty przypadła na aktywa potentatów z branży technologii. "Wynika to z większej niepewności na giełdach i bardzo wysokich wcześniej cen akcji tego typu spółek" - czytamy.