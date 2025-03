Maksymalne stawki za śmieci? Te gminy dotarły już niemal do ściany

Na najbliższej sesji radni Wągrowca będą debatować nad uchwałą dotyczącą podwyżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Jak informuje "Portal Samorządowy", miasto proponuje wzrost z 38 do 49 zł , co stanowi niemal 29 proc. podwyżkę. Zmiana jest efektem nowego cennika Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych, który obowiązuje od lutego.

Samorząd Wągrowca wyjaśnia, że dotychczasowa opłata była zbyt niska, by pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Miasto dopłacało do usługi, co wpływało na ograniczenie innych projektów, takich jak inwestycje infrastrukturalne. Nowa stawka ma na celu zbilansowanie systemu i uniknięcie dalszego zadłużania miasta.

Wągrowiec nie jest jedynym miastem z tak wysoką opłatą. W Obornikach mieszkańcy płacą już 49 zł za osobę, a w innych miejscowościach, jak Żmigród czy Wisznia Mała, stawki są zbliżone do 50 zł. Zgodnie z ustawą o czystości i porządku w gminie, maksymalna stawka za gospodarowanie odpadami to 53,56 zł na osobę, co oznacza, że Wągrowiec i ościenne gminy zbliżają się do tej granicy.