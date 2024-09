Mandaty przez ratowanie aut przed powodzią? Straż Miejska odpowiada

Fala kulminacyjna na Odrze dotarła do Wrocławia

Noc z 18 na 19 września 2024 r. była trudna dla mieszkańców południowo-zachodniej Polski. Do Wrocławia dotarła fala kulminacyjna na Odrze. Poziom wody w Trestnie na granicy Wrocławia przekroczył już 630 cm, a to więcej niż prognozowano jeszcze w środę. Tuż przed godziną 11:00 stan wody w stolicy woj. dolnośląskiego to 641 cm.