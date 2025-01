Mapa tańszych stacji paliw. Tu miasta wzięły sprawy w swoje ręce

Tańsze paliwo dla mieszkańców to jednak drugorzędny powód otwarcia punktu w Chełmie. Główna przyczyna była inna, choć również wiązała się z oszczędnościami .

"Dziś, z perspektywy czasu, widać, że sprawdza się to w 100 proc., ponieważ na stacji paliwo uzupełniają - z korzyścią dla spółki - nie tylko pojazdy MPGK Chełm (które jest nie tylko właścicielem, ale i największym klientem stacji), ale także innych miejskich jednostek" - czytamy w odpowiedzi Urzędu.

W Płocku natomiast stacja paliw oficjalnie należy do podlegającej miastu spółki komunikacyjnej. Punkt uruchomiono w listopadzie 1961 r. jako miejsce obsługujące autobusy i inne pojazdy należące do taboru Komunikacji Miejskiej. W latach 2005-2006 została zmodernizowana i oddana do użytku dla klientów zewnętrznych.