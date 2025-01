Od roku mają miejską stację paliw. Prezydent: "ceny niższe o 20/30 gr"

Mieszkańcy chętnie korzystają z miejskiej stacji paliw, co potwierdził we wpisie na platformie X prezydent Chełma Jakub Banaszek .

Jego zdaniem postawienie miejskiej stacji paliw sprawiło, że ceny spadły wszędzie. Chełm to niewielkie miasto, więc niektórzy mogą wychodzić z założenia, że opłaca się pojechać do stacji zlokalizowanej nieco dalej od domu czy pracy , aby zaoszczędzić 30 gr/l.

Tymczasem z najnowszej prognozy analityków portalu e-petrol.pl wynika, że nadchodzi wzrost cen paliw na stacjach. Ich przewidywania zakładają, że w drugim tygodniu stycznia za benzynę 95 E10 kierowcy zapłacą od 5,97 do 6,08 zł/l, za diesla od 6,08 do 6,19 zł/l, a za autogaz od 3,16 do 3,22 zł/l.