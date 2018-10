Mapy Google nie widzą nowej obwodnicy Radomia. Uważaj, żeby nie nadrobić drogi

Na kierowców czeka świeżo otwarty odcinek obwodnicy Radomia, ale wielu z nich wciąż nieświadomie wybiera starą drogę przez miasto. Kolejny raz wpadkę zaliczyło Google, które ma niezrozumiałe trudności z aktualizowaniem swoich map.

Problem pojawia się, gdy jedziemy trasą, która niedawno została zaktualizowana o całkiem nowy odcinek drogi. Mapy Google bowiem bardzo opornie dostosowują się do nowej drogowej rzeczywistości.

Co gorsza, na mapach tego dostawcy nie ma nawet prowizorycznego zarysu tego kluczowego odcinka siatki dróg ekspresowych w Polsce.

Konkurenci Google poradzili sobie znacznie lepiej. Obwodnica Radomia widoczna jest na mapach Here We Go czy Targeo. Z kolei w Yanosiku widnieje wciąż jako odcinek w budowie.