Marek Chrzanowski - kim jest przewodniczący KNF?

Marek Chrzanowski - ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, były członek Rady Polityki Pieniężnej i aktualny przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Jak wynika z dzisiejszych publikacji Gazety Wyborczej, został oskarżony przez Leszka Czarneckiego o "zaoferowanie przychylności dla Getin Noble Banku, w zamian za mniej więcej 40 mln zł".

Kim jest Marek Chrzanowski?

Marek Chrzanowski jest przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego . Został powołany na to stanowisko w październiku 2016 r. przez premier Beatę Szydło na pięcioletnią kadencję. Jest ekonomistą, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych oraz profesorem nadzwyczajnym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

W styczniu 2016 r. Marek Chrzanowski został powołany przez Senat (z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości) w skład Rady Polityki Pieniężnej na sześcioletnią kadencję. We wrześniu tego samego roku złożył rezygnacje z członkostwa RPP, motywując swoją decyzję względami osobistymi. Potem, w połowie września wycofał wniosek o rezygnację, a następnie złożył go ponownie. Ostatecznie Senat odwołał go ze stanowiska.