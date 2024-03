Mariusz Szczygieł chwali cudze. "Sam bym wypożyczył"

Biblioteka rzeczy w Warszawie

Okazuje się jednak, że w Polsce również istnieje biblioteka rzeczy. Znajduje się ona w bibliotece Instytutu Goethego w Warszawie. Można tam wypożyczyć różnorodne przedmioty, takie jak aparat fotograficzny, paletkę do tenisa, wiertarkę, piłkę do koszykówki, maszynę do szycia czy blender. Jak czytamy na stronie Instytutu, wypożyczanie rzeczy jest całkowicie bezpłatne.