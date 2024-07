Masz "abisynkę" na działce? Grozi ci wysoka grzywna lub areszt

Problemy prawne dla działkowców

Jeżeli użytkownik działki nie jest jej prawnym właścicielem, czekają go poważne problemy. W ten sposób każdy działkowiec z „abisynką” w ogródku naraża się na ryzyko kar. Prawo traktuje to jako wykroczenie, co może skutkować grzywną, a nawet aresztem.