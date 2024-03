Masz w domu kryształy? Aż trudno uwierzyć, że są tyle warte

Jeśli w Twojej kolekcji znajdują się kryształy z czasów PRL, może to być dobry moment, by zweryfikować ich aktualną wartość rynkową. Możliwość sprzedaży takich przedmiotów może przynieść znaczący dochód. Najcenniejsze egzemplarze z tamtego okresu osiągają na aukcjach ceny do 12,5 tys. zł. Szczególnie wazony, talerze i szklanki z tamtych lat przyciągają uwagę kolekcjonerów, którzy cenią sobie ich unikalność i historia.