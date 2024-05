Masz w domu takie meble? Ich sprzedaż może ci się bardzo opłacić

Handel starociami kwitnie

Antyk to przedmiot z zakresu sztuki dawnej o wartości historycznej albo zabytkowej. Charakteryzuje się nie tylko wiekiem, ale także unikalnym wyglądem nawiązującym do przeszłych epok. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z 2004 roku, antykiem jest przedmiot posiadający co najmniej 100 lat. Tymczasem kolekcjonerzy przywiązują się do daty końca II wojny światowej jako granicznej – informuje dziennikłódzki.pl.