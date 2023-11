Mazurskie lotnisko z nowym połączeniem. Oto gdzie polecimy spod Olsztyna

Lotnisko na Mazurach kolejny rok na minusie

Port Lotniczy Olsztyn-Mazury w 2022 r. zanotował stratę. Ze sprawozdania, które opisała olsztyńska "Gazeta Wyborcza", wynika, że na lotnisku w 2022 r. przeprowadzono 2666 operacji lotniczych i odprawiono 113 tys. 222 pasażerów. To spory wzrost w porównaniu z 2021 r., kiedy to przez port przewinęło się niecałe 47 tys. podróżnych. Co jednak istotne, wynik z 2022 r. stanowi ok. 74,8 proc. ruchu w stosunku do 2019 r. (wtedy odprawiono ok. 151 tys. pasażerów), czyli jeszcze sprzed wybuchu pandemii koronawirusa.