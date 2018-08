mBank – oszuści podszywają się pod instytucję. Próba wyłudzenia pieniędzy.

Ostrzeżenie dla wszystkich klientów mBanku. Wiadomości mailowe z prośbą wykonania przelewu to kolejna sztuczka przestępców. Zaleca się dokładne czytanie wiadomości.

Przestroga dla klientów mBank

Po raz kolejny fałszywe maile wylądowały wśród klientów mBanku. Ich pozorna zawartość to informacja dotycząca zarejestrowania wykonania przelewu. Jednak załącznik pokazuje prawdziwe oblicze przesłanej wiadomości. Plik w formacie PDF, który po jego otwarciu ujawnia ostrzeżenie o nieuaktualnionej wersji Adobe Acrobat Reader i zablokowania dostępu do jego treści. Znajduje się tam również link do zaktualizowanej wersji oprogramowania. Jego uaktywnienie przyczynia się do instalacji niepożądanego oprogramowania.