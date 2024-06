Miała być regionalna żurawina. Oto jak oszukują na Podhalu

Podczas swojej podróży do Zakopanego , turystka ze Szczecina zdecydowała się na zakup "naturalnej podhalańskiej żurawiny", którą znalazła na miejscowym targu pod Gubałówką. Jak informuje "Tygodnik Podhalański", jedynym związkiem tego produktu z Podhalem jest fakt, że jest on tam sprzedawany.

Turystka przyznaje, że nie pamięta już, ile dokładnie zapłaciła za żurawinę. To, co przyciągnęło jej uwagę, to nazwa produktu - "naturalna podhalańska żurawina". Słoik, w którym była żurawina, był pięknie ozdobiony i owinięty w materiał, co nadawało mu ekologiczny wygląd. Kobieta była przekonana, że nabyła produkt ekologiczny, pochodzący z Podhala, u podnóża Tatr.