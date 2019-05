Miasta w wersji inteligentnej. Nowe rozwiązania dla mieszkańców

Elektryczne samochody na ulicach śląskich miast, czujniki w kontenerach na śmieci, inteligentne oświetlenie ulic. To najnowsze rozwiązania firmy Tauron zwiększające poczucie bezpieczeństwa i komfort mieszkańców współczesnych miast. - Naszym polem eksperymentalnym są miasta w południowej Polsce: Wrocław i Katowice – mówi Filip Grzegorczyk, prezes Grupy Tauron.

Przedsięwzięcia inicjowane w miastach to element transformacji katowickiego koncernu. TAURON w najbliższych latach chce inwestować w odnawialne źródła energii, a także angażować się w nowe, często zaskakujące przedsięwzięcia. Firma prowadzi już projekty m.in. w obszarze internetu światłowodowego czy zastosowania technologii Internetu Rzeczy w miastach.

- Rozwój smart cities, jako narzędzie zarządzania miastem, jest naturalnym trendem globalnym. Smart City musimy jednak rozumieć szerzej niż tylko jako sumę nowoczesnych technologii – wyjaśnia Filip Grzegorczyk, prezes zarządu Grupy Tauron. - Inteligentne miasto 2050 to miasto świadomych mieszkańców, którym bliska jest idea gospodarki bezodpadowej, odpowiedzialnego zarządzania zasobami takimi jak woda, energia, zieleń, wspólna przestrzeń czy czyste powietrze - tłumaczy.

- Miasto przyszłości to inteligentna mobilność. O kształcie przyszłości nie zdecyduje jednak jedno rozwiązanie wszystkich problemów z rodzaju deus ex machina , raczej wprowadzane z żelazną konsekwencją innowacje i ulepszenia tych narzędzi, którymi dziś dysponujemy – mówi Grzegorczyk.

Usługa jest skierowana do mieszkańców Katowic, przedsiębiorców oraz turystów odwiedzających miasto.

Dzięki aplikacji klient może szybko zlokalizować najbliższy wolny samochód i odnaleźć go na ulicy, ma też wgląd w historię swoich przejazdów, która zawiera dane dotyczące miejsc rezerwacji samochodów, czasów przejazdów oraz naliczonych opłat. W ofercie znajdują się samochody czterech najpopularniejszych w Polsce marek aut elektrycznych.

Polega on na tym, że klient może wypożyczyć i zostawić samochód w dogodnym dla siebie miejscu w ramach wyznaczonej strefy, której podgląd jest dostępny w aplikacji. To bardzo elastyczny system, preferują go kierowcy współużytkujący auta na całym świecie.