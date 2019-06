Miasto to nie plaża. Golizna może gorszyć, a nawet drogo kosztować

Gołe brzuchy w restauracjach, spacery bez koszulek po rynku, opalanie w miejskim parku czy kąpiel w fontannie. Golizna goliźnie nierówna, ale zrzucając ciuchy w upał, można narazić się na nieprzyjemności, a nawet mandat lub grzywnę.

Sopot od kilku lat zakazuje negliżu w mieście. W zeszłym roku pojawiły się nawet plakaty, promujące akcję "Stop golasom na ulicy". W bikini czy z gołym torsem nie wejdziesz np. do restauracji, sklepu, muzeum. Sopot chce uświadamiać turystom i samym mieszkańcom letniej stolicy Polski, że miasto to nie plaża i tu obowiązuje odpowiedni strój.

Jednak "gołe klaty" w centrum miasta to nie jedynie problem kurortów. Z powodzeniem w letnie upały można spotkać zrzucających koszulki w centrach Warszawy, Wrocławia czy Krakowa . Golasów mogą jednak spotkać bardziej dotkliwe sankcje niż zakaz wstępu do restauracji.

Polak z gołą klatą

Ale wróćmy do kraju. W Sopocie mimo wprowadzonego zakazu, mandat nie grozi… teoretycznie. W polskim kodeksie nie ma bowiem zapisu, który by wprost zakazywał chodzenia bez koszulki po mieście.

- To, czy zachowanie danej osoby nosi znamiona wykroczenia, zależy od okoliczności. Inaczej będzie odbierany mężczyzna idący w kąpielowych spodenkach plażą, na której jest wiele podobnie ubranych osób, a inaczej ma się sprawa, gdy ten sam mężczyzna usiądzie przy restauracyjnym stoliku. Zachodzi duże prawdopodobieństwo, że dla innego klienta będzie to sytuacja co najmniej niekomfortowa. Podobne zachowania to przede wszystkim kwestia kultury osobistej i dobrego wychowania – tłumaczy asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z KMP Gdańsk.