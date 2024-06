Mieszkańcy spóźniają się do pracy. Wszystko przez chorobę maszynisty

Chodzi o połączenie, które głośno reklamowano kilka lat temu. W 2021 r., po 12 latach przerwy, przewoźnik przywrócił trasę z Dębicy do Mielca, a w 2022 r. wydłużył ją do Padwi. Z kolei w 2024 r. z Padwi do Rzeszowa można dojeżdżać bez przesiadki.