35-godzinny tydzień pracy już w Polsce. Obejmie jedną grupę zawodową

Skrócenie czasu pracy urzędników zbiega się z wydłużeniem godzin pracy magistratu w poniedziałki, aby mieszkańcy mogli załatwiać swoje sprawy także po południu. Według komunikatu, w lipcu i sierpniu urząd miejski w Lesznie będzie czynny w poniedziałki od godz. 7 do 18, a w pozostałe dni od godz. 7 do 14. Od września natomiast, urzędnicy będą pracować w poniedziałki od godz. 8 do 18, a w pozostałe dni od godz. 8 do 15.