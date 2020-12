Mikołajki. Co to za święto i kiedy wypada?

Same Mikołajki sięgają już IX wieku Mikołaj był bowiem czczony w chrześcijaństwie wschodnim i zachodnim jako święty i cudotwórca. Jednocześnie spisany w Bizancjum Żywot Mikołaja pióra archimandryty Michała z IX wieku przekazuje, że w tym czasie 6 grudnia obchodzono w Konstantynopolu święto Mikołaja, które traktowano jako godne przygotowanie do Bożego Narodzenia.

Sklepy otwarte w mikołajki. "Bardzo potrzebna inicjatywa"

Mikołajki tradycyjnie wypadają na 6 grudnia, więc może to być ostatni moment, by zamówić prezenty w sklepach online, by zdążyły dotrzeć przed weekendem. Tyle w teorii. Sam zwyczaj ma bardzo bogatą tradycję, która sięga wielu wieków wstecz.