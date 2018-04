Miliarder się rozwodzi. Była żona zgarnie jacht za pół miliarda dolarów

Sąd zadecydował, że rosyjski miliarder Farchad Achmedow po rozwodzie musi oddać żonie Tatianie 115-metrowy jacht, który chciał ukryć w porcie w Dubaju.

Jak pisze Bloomberg, kwota majątku do podziału jest jedną z największych, z jakimi kiedykolwiek miały do czynienia sądy w Wielkiej Brytanii - bo to tam właśnie rozwodzi się Achmedow.