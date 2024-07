Miliardy euro popłynęły do Rumunii z całego świata. To rekord

Jak podaje portal Cursdeguvernare.ro, Rumuni, którzy wyjechali do pracy za granicę w 2023 r., przysłali do kraju 6,5 mld euro, co odpowiada 2 proc. PKB. Jest to zaledwie o 1,2 proc. mniej niż wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które w ubiegłym roku trafiły do Rumunii.