Tak jest Żabka po rumuńsku. Pokazali zdjęcia sklepów w Bukareszcie

- Rumunia jest znaczącym rynkiem w Europie Środkowo-Wschodniej, z populacją wynoszącą ponad 19 milionów mieszkańców, co czyni ją drugim co do wielkości rynkiem konsumenckim w regionie. Zbliżony do polskiego profil konsumenta oraz perspektywy rozwoju dla rynku rumuńskiego sprawiły, że ten kierunek stał się naturalnym krokiem w ekspansji Grupy Żabka. Rumuńscy konsumenci doceniają małe, pobliskie sklepy, w których mogą zrealizować zakupy impulsowe do natychmiastowej konsumpcji – dlatego Froo dobrze wpisuje się w ich potrzeby ze swoją misją "Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz we Froo" - powiedziała Anna Grabowska, prezeska Żabka International, cytowana w komunikacie.