Miliony z bitcoina. Amerykanin zgubił hasło i może stracić dostęp do 220 mln dolarów

Stefan Thomas jest właścicielem 7002 Bitcoinów. Niestety, zapomniał hasła do dysku z kluczem do kryptowaluty. Osiem prób dostania się do konta spełzło na niczym. Zostały dwie ostatnie. Jeśli i tym razem się nie uda, mężczyzna straci 220 mln. dolarów.

Od 2,5 mln do prawie 4 mln bitcoinów przepadło - wynika z analizy firmy Chainalysis Źródło: Pixabay