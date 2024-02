Władza kontra działkowcy. Przepisy uderzają w polskie "rodos"

Pytany o to, czy jednak nie powinno się zwiększyć liczby stref, w których można umieścić ROD, Sługocki powiedział, że "wpisanie ogródków do każdej strefy może stanowić dla nich zagrożenie". "Gdybyśmy wszędzie wpisali ogródki, np. w strefie przemysłowej, to przeznaczenie ROD pod halę magazynową byłoby możliwe". Natomiast ogródki wpisane do trzech konkretnych obszarów stanowi - jak powiedział - "kaganiec, który uniemożliwia np. zlikwidowanie ich i utworzenie tam hali". Sługocki zaapelował też do użytkowników ROD, by aktywnie uczestniczyli w konsultacjach społecznych i tworzeniu planów ogólnych.