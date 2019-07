"Mój prąd". Nowy program dla gospodarstw domowych. 1 mld zł na fotowoltaikę

Nowy rządowy program "Mój prąd" zakłada, że każdy inwestujący w instalacje fotowoltaiczne może liczyć na zwrot do 50 proc. kosztów, ale nie może to być więcej niż 5 tys. zł. Szczegóły programu przybliżył we wtorek Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki, prezentując we wtorek na konferencji prasowej program "Mój Prąd", mówił, że ma on polegać na instalacji zielonych paneli fotowoltaicznych. - Promujemy energetykę prosumencką. Chcemy, żeby ta energia rozwijała się w sposób bardzo szybki - tłumaczył.

- To dobre dla polskiego biznesu, gospodarstw domowych i środowiska. "Mój prąd" pozwoli nam również zrealizować zobowiązania klimatyczne wobec UE - dodał premier.

Program "Mój prąd". "Dopłaty dla producentów zielonej energii"

Jak zapewniał, w ramach rządowego programu każdy inwestujący w instalacje fotowoltaiczne może liczyć na zwrot do 50 proc. kosztów, jednak kwota ta nie może być większa niż 5 tys. zł.

- Wypłatą pieniędzy na ten cel i obsługą programu "Mój prąd" zajmie się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przewidujemy, że do jednej instalacji dopłacać będziemy po 5 tys. zł, co wystarczy dla 200 tys. prosumentów, którzy dołączą do 60 tys. już działających - zadeklarował we wtorek minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Jak zapewnił, jedynym dokumentem uprawniającym do wypłaty środków, będzie umowa z operatorem energetycznym, potwierdzająca instalacje specjalnego licznika do obsługi instalacji fotowoltaicznej.

Jak informowaliśmy w czerwcu na money.pl, według oceny raportu Instytutu Energii Odnawialnej (IEO) fotowoltaika stanie się w najbliższych latach w Polsce głównym obszarem inwestycji w obszarze OZE, a być może i w całej polskiej elektroenergetyce.

W raporcie "Rynek Fotowoltaiki w Polsce '2019" IEO wskazuje na spadające koszty inwestycji. Koszt przygotowania projektu, budowy i przyłączenia od sieci farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW w 2016 r. wynosił 3,8 mln zł, a w 2019 - już tylko 2,8 mln. Inwestycje, które wynikną z planowanej przez Ministerstwo Energii na ten rok aukcji dla PV, IEO szacuje na 2 mld zł.