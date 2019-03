Moja opinia o Bancovo: co sądzę na temat tej platformy kredytowej?

Przyznam, że bardzo chętnie robię zakupy przez Internet – to dla mnie (i pewnie nie tylko) spore ułatwienie. Generalnie, duża część mojej codziennej aktywności oscyluje w środowisku online, dlatego Bancovo – internetowa platforma kredytowa to rozwiązanie, które zwróciło moją uwagę. Co o nim sądzę? Zacznijmy od plusów, bo tych Bancovo ma naprawdę dużo.

5 zalet Bancovo, na które warto zwrócić uwagę!

Po pierwsze: Bancovo skupia oferty kredytów i pożyczek gotówkowych na dowolny cel. Na tej samej platformie dostępne są więc zarówno oferty banków, jak i firm pożyczkowych. Według mnie to duży plus – różnorodność jest dzisiaj w cenie.

Po drugie: Bancovo działa na bazie prostych, intuicyjnych zasad, a cały proces starania się o pożyczkę lub kredyt za pośrednictwem platformy nie jest skomplikowany. Wręcz przeciwnie, został on zbudowany w oparciu o przejrzyste, czytelne kroki. Ten fakt może mieć szczególne znaczenie w przypadku osób, które pierwszy raz korzystają z takiej formy pożyczania pieniędzy i mają obawy, że sobie nie poradzą.

Po trzecie: pieniądze można dostać na swoje konto nawet tego samego dnia. Wszystko zależy od tego, którego partnera Bancovo wybierzemy oraz o której złożymy wniosek. Krótki czas oczekiwania na przelew bywa istotny dla wielu osób, zwłaszcza jeśli mamy przysłowiowy nóż na gardle.

Po czwarte: to ja decyduję, którą ofertę wybieram. Co to znaczy? Po wypełnieniu wniosku Bancovo przedstawia oferty kredytów i pożyczek gotówkowych, które są do naszej dyspozycji. Możemy z nich rzeczywiście skorzystać, to nie będą tylko reklamy. Mamy więc możliwość porównania poszczególnych ofert, zastanowienia się, która z nich będzie dla nas najlepszą opcją, ponieważ ostatecznie to my decydujemy o tym, którą ofertę wybierzemy. Dla mnie jest to bardzo istotne: dostaje propozycje, ale ostatnie słowo i tak należy do mnie.

Można powiedzieć, że Bancovo jest pewnego rodzaju „sklepem” z kredytami i pożyczkami gotówkowymi. Przypuśćmy, że chcesz kupić herbatę. Idziesz do sklepu i masz do wyboru kilka rodzajów produktów, różniących się smakami, wielkością opakowania, ceną itp. Korzystając z Bancovo, po wypełnieniu wniosku, „stajesz przed półką” z dostępnymi ofertami, które Bancovo może Ci zaproponować i wybierasz tę, która najbardziej przypadnie Ci do gustu.

Po piąte: umowę kredytową podpisujesz online. W tym celu potrzeby jest kod SMS, który zostanie przesłany na numer telefonu. Banalnie proste, a jednocześnie efektywne – ja nie muszę wychodzić z domu, tracić czasu na dojazd do placówki banku itp.

Po szóste: Bancovo nie piętrzy formalności. Tę zaletę doceni chyba każda zabiegana osoba, która ma na swoich barkach mnóstwo obowiązków. Chcesz, żeby Bancovo przedstawiło Ci listę ofert wyselekcjonowanych dla Ciebie, z których będziesz mogła/mógł skorzystać? Nie musisz wypełniać kilku wniosków. Wystarczy jeden, a w odpowiedzi na niego, platforma zaproponuje te oferty, które są do Twojej dyspozycji.

Czy Bancovo ma jakieś wady?

No dobrze, na razie skupiliśmy się wyłącznie na zaletach i przedstawiliśmy Bancovo w samych superlatywach, a co z minusami? Musimy pamiętać, że na razie za pośrednictwem platformy dostępne są tylko kredyty i pożyczki gotówkowe na dowolny cel. To pewne ograniczenie dla osób, które są zainteresowane kredytami samochodowymi czy hipotecznymi lub innymi produktami finansowymi. Bancovo jednak zdaje sobie z tego sprawę, dlatego w przyszłości planowane jest włączenie do oferty kredytów hipotecznych oraz ubezpieczeń.