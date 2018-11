MON szuka żołnierzy. Będzie rekrutował na ulicach

W najbliższy weekend mieszkańcy m. in. Bytomia, Głogowa, Grudziądza, Międzyrzecza i Skierniewic będą mogli spotkać na ulicach swoich miast żołnierzy Wojska Polskiego. Po raz kolejny w Polskę rusza bowiem mobilny punkt rekrutacyjny, w którym żołnierze będą zachęcać do rozpoczęcia kariery w wojsku.

"Wojsko to wyzwanie. Możesz sprawdzić siłę swojego charakteru oraz realizować plany zawodowe i ambicje. Masz niepowtarzalną szansę, by spotkać ludzi myślących tak jak Ty, by poszerzyć wiedzę w wielu unikatowych dziedzinach, poznać najnowocześniejszy sprzęt wojskowy oraz zdobyć i rozwijać umiejętności, które są niedostępne poza wojskiem" - tak do podjęcia pracy zachęca na swojej stronie Ministerstwo Obrony Narodowej.