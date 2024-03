Ulga rehabilitacyjna 2024. Oto ile można odliczyć

Co można odliczyć w uldze rehabilitacyjnej w ramach wydatków nielimitowanych? Jak informuje resort finansów, odliczeniu podlegają wydatki na m.in.: adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności; przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb, które wynikają z niepełnosprawności; zakup, naprawę lub najem wyrobów medycznych, które są wymienione w wykazie wyrobów medycznych określonym w przepisach; zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych.