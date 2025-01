Ważny komunikat ZUS. Wystartowała wysyłka do ponad 10 mln Polaków

W ramach nowej akcji wysyłkowej ZUS przekazuje świadczeniobiorcom deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Portal rynekzdrowia.pl podaje, że deklaracje PIT-40A trafią do emerytów i rencistów, a PIT-11A do osób z innymi dochodami.

ZUS będzie rozsyłał deklaracje podatkowe do końca lutego 2025 r. Dokumenty trafią do wszystkich, którzy w 2024 r. pobrali świadczenie z ZUS przynajmniej jeden raz.

PIT-11A to informacja o dochodach osób pobierających inne świadczenia z ZUS (np. zasiłki chorobowe, macierzyńskie). Taki dokument zostanie wysłany również do tych osób, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.

Poza tym każdy emeryt i rencista może przekazać 1,5 proc. podatku do organizacji pożytku publicznego. Jeżeli wybierze tę samą organizację co w roku ubiegłym, to nie musi składać dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy złożyć druk PIT-OP w urzędzie skarbowym.