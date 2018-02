Na dworze mróz, Polacy się dogrzewają. Sprawdziliśmy, ile to kosztuje

Grzejnik można kupić już za 50 zł. Jednak jego używanie nie jest darmowe. Za cały dzień dogrzewania zapłacimy dodatkowo kilkadziesiąt złotych. Ile dokładnie? Możesz policzyć to sam.

IMGW ostrzega przed silnym mrozem mieszkańców 10 województw. W niektórych miejscach temperatura w nocy spadnie nawet do -20 stopni Celsjusza.

Nie jest to jednak jedyny koszt, jaki trzeba ponieść, by dogrzać mieszkanie. Dochodzą jeszcze koszty energii. Ile więc kosztuje godzina pracy farelki?

- Jeśli przyjmiemy średnią moc takiego urządzenia niezbędną do ogrzania pomieszczenia na ok. 2000 W oraz, że średnio 1 kWh kosztuje 55 groszy, możemy założyć, że godzina pracy takiej farelki kosztować będzie ok. 1,10 zł - tłumaczy Mariusz Żebrowski.