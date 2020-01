TO JEST NOWE

Nadchodzi mięso roślinne. Amerykańska firma wprowadzi je na rynek w 2020 roku

Roślinna wieprzowina i wegańskie kiełbasy? Choć brzmi to jak oksymoron, to bynajmniej nim nie jest, co udowadnia firma Impossible Foods. Amerykanie planują wprowadzić te produkty w najbliższym czasie.

Burgery z mięsem roślinnym. Nadchodzą szybciej, niż może się wydawać (zdjęcie ilustracyjne). (Shutterstock.com)

Do stworzenia roślinnego mięsa wykorzystywany jest "hem", czyli cząsteczka roślinna bogata w m.in. żelazo. Jak informuje "Rzeczpospolita", to właśnie ona odpowiada za to, że roślinna masa ma smak i wygląd mięsa.

Wieprzowina i kiełbaski w wersji wege będą bezglutenowe, nie będą zawierać hormonów zwierzęcych oraz antybiotyków. Ponadto będą przeznaczone do certyfikacji halal i koszerności. Głównym składnikiem tego produktu są soja i genetycznie modyfikowane drożdże.

Firma Impossible Foods zapowiedziała wprowadzenie wegetariańskiego mięsa pod koniec 2019 roku. Wcześniej natomiast dała się poznać przez produkt Impossible Burger - czyli kanapkę, do stworzenia której wykorzystano roślinne mięso.

Amerykańska firma współpracuje z siecią Burger King. Efektem tego porozumienia było wprowadzenie przez sieć kanapek z roślinnym mięsem. Już teraz w kilkudziesięciu krajach (również w Polsce) nabędziemy Impossible Whoppera z substytutem mięsa. Obie strony chcą rozszerzyć współpracę o kolejne produkty z takim produktem, o czym informuje "Rz" za CNN.

Choć produkty Impossible Foods są przełomowe, to firma ma już konkurencję w postaci startupu Beyond Meat. Spółka ta opracowała nie tylko substytut mięsa wołowego, ale także drobiowego. Beyond Meat do produkcji swoich artykułów nie stosuje soi.

Obie marki postawiły sobie za cel podbicie w 2020 roku rynków azjatyckich.

Amerykańskie media zwracają uwagę na to, że obie firmy wybrały sobie idealny moment na pojawienie się na rynku. W Europie i Azji hodowców świń gnębi wirus Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF dotarł też do Polski) i tym samym podnosi cenę wieprzowiny na rynku. Do tego niedawno pojawiła się nowa odmiana wirusa ptasiej grypy - ona z kolei dziesiątkuje hodowle drobiu.