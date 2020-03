Najazd na sklepy. Zewsząd straszą puste półki

Tu stał ryż, tu była paczkowana sałata, a tam leżało pieczywo. Możemy to ustalić tylko po tabliczkach z cenami. Bo produkty zostały ze sklepowych półek wymiecione do czysta. Tak wyglądały duże sklepy w środę po południu i wieczorem.

Schodzi właściwie wszystko. Ale kilka produktów kupujący upodobali sobie szczególnie. Przede wszystkim papier toaletowy. W większości sklepów półki z tym niezbędnym do życia produktem za puste. Informacje, kiedy dowiozą i ile dowiozą, wędrują z ust do ust. - Pan powiedział mi szeptem, że o siedemnastej dowiozą i rzeczywiście był - mówi nam Agata. Z kolei Ola opowiada, że w sklepie, który ona odwiedziła, obsługa bez przerwy dowoziła kolejne palety z papierem.

- Nie da się kupić konserw, warzyw i makaronu. Za to krewetek pełen wybór - śmieje się Patrycja. Rzeczywiście, nasi redakcyjni koledzy i czytelnicy, którzy przysyłają nam zdjęcia ze swoich zakupów na dziejesie.wp.pl , mówią to samo: poza papierem toaletowym szczególnym wzięciem cieszy się ryż, makaron, konserwy, mleko, jajka. A także warzywa i pieczywo. Oraz oczywiście mydło i środki czystości.

Jak już pisaliśmy w money.pl, handlowcy nie planują zamykać sklepów. Podobne zapewnienia powtarzają przedstawiciele rządu. Warto jednocześnie pamiętać, że przebywanie w dużych skupiskach ludzi na małej powierzchni - jak na przykład w ciasnej kolejce do kasy nie jest obecnie najrozsądniejszym pomysłem. I po to podejmowane są decyzje o zamykaniu szkół i instytucji kultury, żeby takich skupisk nie było, a nie po to, by przeniosły się do sklepów.