Najczęściej do Grecji i Turcji. Tak wypoczywają Polacy

Niemal połowa Polaków wyjeżdżających na zagraniczne wakacje wybiera dwa kraje - Grecję i Turcję. Trzecie miejsce wśród najpopularniejszych wakacyjnych kierunków zajmuje Bułgaria - wynika z raportu wakacje.pl.

Coraz częściej w rodzinnym gronie, przeważnie w hotelu z czterema gwiazdkami, średnio za ponad 2,5 tys. zł od osoby - tak wypoczywają Polacy, co pokazuje raport "Lato 2019" przygotowany przez Wakacje.pl.

Co ciekawe, w tym roku więcej wydajemy za wakacji w Turcji - średni koszt rezerwacji dla tego kierunku wynosi średnio 8087 złotych (2739 na osobę) i jest wyższy w porównaniu z przeciętną wartością 7547 zł (2697 na os.) dla Grecji. Może to wynikać z faktu, że szukając w tym roku wysokiego standardu, Polacy częściej decydowali się przeznaczyć podobną kwotę (ok. 2,7 tys. zł/os.) na pobyt w Turcji, gdzie za podobną stawkę można spędzić tydzień nawet w hotelu pięciogwiazdkowym, podczas gdy w Grecji w tej cenie dostępne są raczej obiekty z czterema gwiazdkami.