Najczęstsze pytania klientów finansowych – poznaj odpowiedzi

By otrzymać pożyczkę należy spełniać określone warunki: • być osobą pełnoletnią, • być obywatelem RP, • mieć stałe źródło dochodu (pensja, emerytura lub renta).

Wybierając ekspresową pożyczkę w Providencie mamy możliwość skorzystania z kalkulatora pożyczkowego. To proste w obsłudze narzędzie internetowe pozwalające dostosować kwotę pożyczki do naszych potrzeb. Wystarczy określić wysokość pożyczki, a system automatycznie przeliczy optymalną wysokość i liczbę rat.

Okresowa przerwa w Spłacie to rozwiązanie polegające na przesunięcie spłaty na inny termin niż ten ustalony pierwotnie. Z takiej możliwości można skorzystać zarówno w przypadku pożyczki z tygodniową, jak i miesięczną ratą. Nie trzeba przy tym podawać przyczyny przerwy.

Najszybszym sposobem na uzyskanie pożyczki, jest wypełnienie formularza online. Uzupełniony dokument zostaje przekazany do weryfikacji w Biurze Informacji Kredytowej. Informację zwrotną uzyskujemy natychmiast. Jeśli przebiegła ona pozytywnie, pożyczkodawca może wysłać pieniądze nawet w ciągu kolejnych 15 minut. Co najważniejsze, dotyczy to także formularzy pożyczkowych składanych w weekendy.